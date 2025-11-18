Omitir para ir al contenido principal
Revela posible estafa y presiones oficiales

$LIBRA: el informe final que compromete al Gobierno y reabre la crisis política

El documento parlamentario denuncia maniobras compatibles con un “Rug Pull”, apunta a funcionarios clave y exige explicaciones al Presidente y su entorno.

La Comisión Investigadora $LIBRA ratificó que "los hechos son compatibles con una estafa". (Prensa Diputados)

