Lo resolvió la Cámara Federal

Procesaron a Alberto Fernández en la causa Seguros: el expresidente queda a un paso del juicio oral

La Justicia sostuvo que hubo intervención desde la Presidencia. Siguen vigentes los embargos y medidas para los demás imputados.

Alberto Fernández La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández y sostuvo que hubo intervención desde la Presidencia en el esquema de contrataciones de seguros.

