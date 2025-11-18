Omitir para ir al contenido principal
Lo resolvió la Cámara Federal
Procesaron a Alberto Fernández en la causa Seguros: el expresidente queda a un paso del juicio oral
La Justicia sostuvo que hubo intervención desde la Presidencia. Siguen vigentes los embargos y medidas para los demás imputados.
18 de noviembre de 2025 - 17:49
Alberto Fernández
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández y sostuvo que hubo intervención desde la Presidencia en el esquema de contrataciones de seguros.
