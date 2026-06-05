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Sociedad

Fue encontrado cerca de la pileta

Los primeros datos sobre la muerte del Indio Solari: el comunicado de la Fiscalía

Una cuidadora del artista llamó a los servicios de emergencia esta mañana cuando llegó a la casa de Parque Leloir. Por ahora la causa se caratuló como “averiguación de causales de muerte”.

La casa del Indio Solari tras su muerte Capturas de Video

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