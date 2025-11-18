Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
El editorial de Víctor Hugo Morales sobre el "colonialismo zarpado" de Milei
Scott Bessent, la “tilinguería vencedora” y el establishment corrupto
En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana cuestionó el vínculo carnal entre la gestión de Javier Milei y Estados Unidos.
18 de noviembre de 2025 - 12:57
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Consideremos la palabra democracia y veamos si continúa teniendo algún significado", dijo Víctor Hugo en su editorial
(ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)
Temas en esta nota:
Víctor Hugo Morales