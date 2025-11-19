Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

El más importante reconocimiento a una histórica docente

Alicia Entel será nombrada Profesora Emérita de la UBA

Una de las creadoras de la Licenciatura en Comunicación Social, investigadora, periodista e impulsora de debates y de otras carreras será reconocida con el mayor mérito de la universidad pública.

Entel ha sido directora de la carrera de Comunicación en la UBA durante tres mandatos. (veronica bellomo)