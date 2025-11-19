Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

Holan empieza a buscar al reemplazante de Malcorra para jugar los octavos de final

El diez armó un lío bárbaro en Arroyito

Central recibirá a Estudiantes el domingo a las 17.30 con variantes obligadas en ataque. Aún quedan entradas disponibles

Ignacio Malcorra expulsado en Rosario CEntral fecha 16
Ignacio Malcorra expulsado en Rosario CEntral fecha 16 Ignacio Malcorra fue expulsado en cancha de Independiente. (@Facamorales)