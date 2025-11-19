Omitir para ir al contenido principal
Poderosas multinacionales energéticas se disputan el recurso palestino-israelí

El gas, una parte estratégica del trasfondo del conflicto en Gaza

A partir de los 90 las reservas de gas offshore mediterráneas experimentaron un boom con el hallazgo de yacimientos en la costa de Israel.

Marcelo Justo
Chevron Gas
La empresa Chevron sería una de lasbeneficiadas por el plan de Trump. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)