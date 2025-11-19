Omitir para ir al contenido principal
Poderosas multinacionales energéticas se disputan el recurso palestino-israelí
El gas, una parte estratégica del trasfondo del conflicto en Gaza
A partir de los 90 las reservas de gas offshore mediterráneas experimentaron un boom con el hallazgo de yacimientos en la costa de Israel.
Marcelo Justo
19 de noviembre de 2025 - 21:27
La empresa Chevron sería una de lasbeneficiadas por el plan de Trump.
(CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)