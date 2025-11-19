Omitir para ir al contenido principal
El peronismo contra la reforma laboral, tributaria y penal

El PJ debate la estrategia para resistir las reformas de Milei

En la sede del partido se reunieron, sin la presencia de CFK, dirigentes, diputados e invitados. Unidad para rechazar las leyes que enviará el Ejecutivo. Este miércoles se reúnen los senadores.

REUNION PJ Diputados, dirigentes partidarios e invitados se reunieron por primera vez sin la presencia de CFK. (Archivo -)

