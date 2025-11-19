Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

La Ley de Salud Mental aprobada hace 15 años establece la desmanicomialización

No avanza el cierre de los manicomios en CABA

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Cels denuncian que no se cumple la reducción paulatina de las internaciones.

Hospital Moyano foto SILVANA MIYASHIKI
Hospital Moyano foto SILVANA MIYASHIKI El Hospital Moyano sigue trabajando al máximo. ( SILVANA MIYASHIKI)