Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Reorganización del Gobierno
El RENAPER vuelve a la órbita de Santilli y dos ministerios se tironean a Scioli
La medida, plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 825/2025, lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo el gabinete de ministros.
20 de noviembre de 2025 - 14:19
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Manuel Adorni y Diego Santilli, tendrán bajo su órbita áreas de la secretaría comandada por Daniel Scioli
(noticias argenti)
Temas en esta nota:
Diego Santilli
Ministerio del Interior