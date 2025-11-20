Omitir para ir al contenido principal
Reorganización del Gobierno

El RENAPER vuelve a la órbita de Santilli y dos ministerios se tironean a Scioli

La medida, plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 825/2025, lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo el gabinete de ministros.

Manuel Adorni y Diego Santilli, tendrán bajo su órbita áreas de la secretaría comandada por Daniel Scioli (noticias argenti)

