Entrevista a Douglas Leal, referente del grupo carioca que hace cuatro shows al hilo en Argentina

Deafkids: “Los bordes son el lugar donde la música respira”

Con un sonido punk denso, percusivo, electrónico y siempre mutante, el grupo se consolida como uno de los principales exponentes de la música experimental brasileña.

Deafkids, banda brasileña
Deafkids, banda brasileña Tocan el jueves en Casa Bastet (CABA), el viernes en Pura Vida (La Plata), el sábado en el CC Víctor Jara (CABA) y el domingo en La Pulpería (Monte Grande). (Prensa -)