Ceremonia en Nueva York

Gabriela Cabezón Cámara ganó un premio del National Book Award, habló en español y le agradeció a la escuela pública

Fue distinguida por su novela “Las niñas del Naranjel”, publicada en 2023. Sus palabras para los docentes argentinos.

Gabriela Cabezón Cámara La autora ganó el premio National Book Award en Literatura Traducida por su novela "Las niñas del naranjel". (Capturas de Video)

