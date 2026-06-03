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Wado de Pedro
Al frente de la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado
03 de junio de 2026 - 1:35
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El senador Eduardo "Wado" de Pedro.
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