Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura Y Espectaculos
Dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino
“La muerte de un comediante”, de lo funesto a la aventura
Financiada de modo comunitario, la película parte de una premisa fatídica, pero decide volcarse a lo felizmente imprevisible.
20 de noviembre de 2025 - 3:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La muerte de un comediante
Peretti es Juan Debré, el hombre que va convirtiéndose en personaje.
(Sin Credito)
Temas en esta nota:
Video