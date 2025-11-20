Omitir para ir al contenido principal
Entregaron un petitorio con miles de firmas

Los jubilados se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo

Hubo un operativo policial desmedido de las fuerzas federales y porteñas, pero sin heridos ni detenidos.

Marcha Jubilados a Plaza de Mayo
Marcha Jubilados a Plaza de Mayo Los jubilados y las agrupaciones que los acompañaron en Plaza de Mayo. (Leandro Teysseire)

