Entregaron un petitorio con miles de firmas
Los jubilados se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo
Hubo un operativo policial desmedido de las fuerzas federales y porteñas, pero sin heridos ni detenidos.
20 de noviembre de 2025 - 0:21
Marcha Jubilados a Plaza de Mayo
Los jubilados y las agrupaciones que los acompañaron en Plaza de Mayo.
(Leandro Teysseire)
