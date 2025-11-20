Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Un freno al amparo colectivo contra el ajuste

Mientras desfilan los acusados de cobrar coimas, el Gobierno va los tribunales para no cumplir con la emergencia en discapacidad

El procurador del Tesoro recusó al juez de Campana que estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del doble veto a la ley. Los insólitos argumentos para declarar nula la causa.

Matías Ferrari
Matías Ferrari
20190827 MOVILIZACIÓN A PLAZA DE MAYO CONTRA EL AJUSTE EN DISCAPACIDAD FOTO BERNARDINO AVILA Las organizaciones volvieron a marchar a Plaza de Mayo el mes pasado contra el ajuste en el área. (BERNARDINO AVILO)