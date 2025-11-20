Omitir para ir al contenido principal
Un freno al amparo colectivo contra el ajuste
Mientras desfilan los acusados de cobrar coimas, el Gobierno va los tribunales para no cumplir con la emergencia en discapacidad
El procurador del Tesoro recusó al juez de Campana que estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del doble veto a la ley. Los insólitos argumentos para declarar nula la causa.
Matías Ferrari
20 de noviembre de 2025 - 19:58
20190827 MOVILIZACIÓN A PLAZA DE MAYO CONTRA EL AJUSTE EN DISCAPACIDAD FOTO BERNARDINO AVILA
Las organizaciones volvieron a marchar a Plaza de Mayo el mes pasado contra el ajuste en el área.
(BERNARDINO AVILO)