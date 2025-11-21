Omitir para ir al contenido principal
Muy por encima de la inflación general

Desde que asumió Milei la canasta de servicios y transporte público aumentó un 525%

Los datos se desprenden del último Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET.

Los servicios, cada vez más caros (Guadalupe Lombardo)

