Gravísima denuncia de investigadores patagónicos

El Gobierno persigue a científicos de Conicet que protestan por falta de fondos

Nuria Giniger, vocal del Consejo Directivo de ATE Capital, explicó que esto tiene como objetivo sembrar terror entre los trabajadores.

El Gobierno inició sumarios contra trabajadores del Conicet por haber participado en una manifestación contra el ajsute.

