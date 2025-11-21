Omitir para ir al contenido principal
Gravísima denuncia de investigadores patagónicos
El Gobierno persigue a científicos de Conicet que protestan por falta de fondos
Nuria Giniger, vocal del Consejo Directivo de ATE Capital, explicó que esto tiene como objetivo sembrar terror entre los trabajadores.
21 de noviembre de 2025 - 13:46
El Gobierno inició sumarios contra trabajadores del Conicet por haber participado en una manifestación contra el ajsute.
