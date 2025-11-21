“Estoy dispuesto a trabajar con cualquier persona”, dijo el alcalde electo
Estados Unidos: Mamdani se reunirá con Trump en un gesto de apertura en plena transición
La nueva figura progresista confirmó que mantendrá un encuentro con el presidente en Washington el viernes. La reunión busca enviar una señal de estabilidad institucional y diálogo político en medio de una transición dialoguista, tras meses de confrontaciones, amenazas de recorte de fondos federales y acusaciones personales del presidente