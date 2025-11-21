Omitir para ir al contenido principal
El único campeón argentino se mide ante Jesse "Bam" Rodríguez
La pelea del año y la pelea de su vida para el “Pumita” Martínez
El combate a 12 rounds será en el NB Riyahd Arena de Arabia Saudita y estára en juego la unificación de los títulos supermosca de la AMB, CMB y OMB.
Daniel Guiñazú
21 de noviembre de 2025 - 20:05
El Pumita Martínez buscará una victoria clave para su carrera
