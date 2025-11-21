Omitir para ir al contenido principal
La fábrica alega crisis y los trabajadores la niegan, mientras el sindicato intenta mediar

Ochenta suspensiones en Georgalos y nuevo conflicto

Serán por 15 días con el cobro del 80 por ciento del salario para los empleados de la planta de Victoria. El antecedente de los despidos.

Juan Manuel Meza
Planta Georgalos
Planta Georgalos (Redes Sociales)