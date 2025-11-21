Omitir para ir al contenido principal
La fábrica alega crisis y los trabajadores la niegan, mientras el sindicato intenta mediar
Ochenta suspensiones en Georgalos y nuevo conflicto
Serán por 15 días con el cobro del 80 por ciento del salario para los empleados de la planta de Victoria. El antecedente de los despidos.
Juan Manuel Meza
22 de noviembre de 2025 - 22:46
Planta Georgalos
La planta de Georgalos en Victoria.
