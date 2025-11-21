Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Fue campeón de la “Libertadores del Automovilismo”
Pernía, el argentino que definió de visitante en Brasil
El campeonato de TCR reúne pilotos sudamericanos de renombre en pistas de diferentes países y Leo Pernía se coronó frente al exFórmula 1, Nelson Piquet Jr.
Jorge Dominico
21 de noviembre de 2025 - 20:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Leonel Pernía (derecha) y Nelson Piquet Jr. (izquierda). El título fue para el argentino.
(Prensa TCR-SA)
Temas en esta nota:
Automovilismo
Argentina-Brasil
Leonel Pernía