Fue campeón de la “Libertadores del Automovilismo”

Pernía, el argentino que definió de visitante en Brasil

El campeonato de TCR reúne pilotos sudamericanos de renombre en pistas de diferentes países y Leo Pernía se coronó frente al exFórmula 1, Nelson Piquet Jr.

Jorge Dominico
Leonel Pernía (derecha) y Nelson Piquet Jr. (izquierda). El título fue para el argentino. (Prensa TCR-SA)

