Se trata de Orlando González

Un represor que organiza una marcha pro-impunidad desde su prisión domiciliaria

El “Hormiga” fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. Era quien fotografiaba a sus víctimas.

Luciana Bertoia
Orlando “Hormiga” González, represor
Orlando “Hormiga” González, represor Orlando “Hormiga” González, represor (Archivo -)

