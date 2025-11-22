Omitir para ir al contenido principal
Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires
Clima en el fin de semana largo: qué esperar en el AMBA tras las tormentas
Después de un jueves con lluvias intensas, el Servicio Meteorológico prevé una mejora progresiva que se consolidará entre el domingo y el lunes.
22 de noviembre de 2025 - 1:12
Un fin de semana largo que arranca inestable en el AMBA, pero que avanza hacia un domingo despejado y un lunes con clima casi veraniego.
