Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

Clima en el fin de semana largo: qué esperar en el AMBA tras las tormentas

Después de un jueves con lluvias intensas, el Servicio Meteorológico prevé una mejora progresiva que se consolidará entre el domingo y el lunes.

Un fin de semana largo que arranca inestable en el AMBA, pero que avanza hacia un domingo despejado y un lunes con clima casi veraniego.

