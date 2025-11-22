Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El Padre Guilherme Peixoto sorprendió con un nuevo homenaje
Es cura y DJ y compone con frases del Papa Francisco
Se viralizó un nuevo video de la Dreamfields, del 16 de noviembre, en Puebla México, donde el sacerdote tomó el discurso de la Jornada Mundial de la Juventud 2013.
22 de noviembre de 2025 - 15:26
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Padre Guilherme
Homenaje al Papa Francisco en la Dreamfields, el 16 de noviembre, en Puebla, México.
(redes sociales)
Temas en esta nota:
Papa Francisco