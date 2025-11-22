Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El Padre Guilherme Peixoto sorprendió con un nuevo homenaje

Es cura y DJ y compone con frases del Papa Francisco

Se viralizó un nuevo video de la Dreamfields, del 16 de noviembre, en Puebla México, donde el sacerdote tomó el discurso de la Jornada Mundial de la Juventud 2013.

Padre Guilherme Homenaje al Papa Francisco en la Dreamfields, el 16 de noviembre, en Puebla, México. (redes sociales)

Temas en esta nota: