Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El Granate va por toda la gloria en Asunción

Lanús vs Atlético Mineiro hoy en vivo por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones confirmadas

El Granate y el Galo se miden por el título continental en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay. Las alineaciones de Mauricio Pellegrino y Jorge Sampaoli. Cómo verlo por televisión y on line.

(Redes Sociales)

Temas en esta nota: