Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Negacionismo en el aula

Le prohibieron a un docente enseñar el “Índice de abuelidad” en la Universidad de San Luis

El responsable del curso, quien censuró la clase con perspectiva en derechos humanos, realiza publicaciones en las redes sociales reivindicando la figura de Jorge Rafael Videla.

Universidad Nacional de San Luis (Redes Sociales)

Temas en esta nota: