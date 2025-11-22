Omitir para ir al contenido principal
Le prohibieron a un docente enseñar el “Índice de abuelidad” en la Universidad de San Luis
El responsable del curso, quien censuró la clase con perspectiva en derechos humanos, realiza publicaciones en las redes sociales reivindicando la figura de Jorge Rafael Videla.
22 de noviembre de 2025 - 16:45
Universidad Nacional de San Luis
(Redes Sociales)
San Luis
Universidad
negacionismo
Abuelas de Plaza de Mayo