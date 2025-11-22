Omitir para ir al contenido principal
Superó al Atalanta; este domingo juegan Inter-Milan en el San Siro

Serie A de Italia: Napoli ganó y por ahora es único líder

El equipo de Lautaro podrá volver a la cima si bate al Rossonero en el Derbi della Madonnina, al igual que la Roma de Dybala si vence a Cremonese.

Todo Napoli festeja en el Diego Armando Maradona. (CIRO FUSCO/EFE)

