Un recambio de legisladores que tensiona al Congreso
El 28N el Senado definirá si rechaza o no a la libertaria Villaverde por su vínculos con el narcotráfico. En Diputados, el 3D se resolverá si LLA logra o no desplazar a UxP de la primera minoría.
22 de noviembre de 2025 - 2:34
Congreso
Se acerca la fecha de asunción de los nuevos diputados y senadores.
