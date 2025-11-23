Omitir para ir al contenido principal
Es una de las preferidas de Milei que hasta le dejó elegir a su sucesora

El plan de Bullrich como nueva jefa del Senado

Antes de asumir como senadora ya maneja la estrategia parlamentaria, pone límites a Victoria Villarruel y cuida a los gobernadores

Analía Argento
Analía Argento
Patricia Bullrich
Patricia Bullrich Patria Bullrich se apresta a asumir su banca de senadora nacional. (Noticias Argentinas)

