Entrevista con el iraní Jafar Panahi, director de "Fue solo un accidente", que se estrena en salas el jueves 4 de diciembre
El revés de la trama
Palma de Oro en Cannes y una de las películas internacionales del año, su historia comienza cuando una persona cree reconocer a quien lo torturó durante una detención: es el accidente del título, que dispara una serie de acontecimientos con los que se va tejiendo una trama potente y perturbadora, una nueva obra maestra dentro de la filmografía del cineasta.