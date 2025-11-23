Omitir para ir al contenido principal
El conjunto granate venció por penales a Atlético Mineiro en Asunción

Lanús, el club de barrio más grande del mundo, ganó la Copa Sudamericana

El encuentro finalizó 0-0, pero en la definición el héroe fue Nahuel Losada, que detuvo tres remates para asegurar la consagración.

Daniel Guiñazú
Lanús levantó en Paraguay el tercer trofeo internacional de su historia (JUAN MABROMATA/AFP)

