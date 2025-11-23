Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Bullrich lo protege y los promueve para la Dirección Nacional de Migraciones

Milman, un candidato a perseguir los migrantes

El diputado está procesado desde su paso por la Dirección de Inteligencia Criminal. Pruebas demoledoras, agentes truchos, firmas falsificadas y contrato a modelos.

Raúl Kollmann
Raúl Kollmann
Gerardo Milman
Gerardo Milman Gerardo Milman finaliza su mandato coo diputado y enfrenta varias causas judiciales. (Noticias Argentninas)

Temas en esta nota: