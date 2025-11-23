Omitir para ir al contenido principal
"Bam" Rodríguez superó con claridad al pugilista nacional

Noquearon al Pumita Martínez y el boxeo argentino se quedó sin campeones del mundo

El texano empezó a dominar a partir del tercer round después de un buen comienzo del argentino.

Daniel Guiñazú
Pumita Martinez
El Pumita Martínez no tuvo resto para aaguantar a Bam Rodríguez (Imagen TV)

