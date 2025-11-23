Omitir para ir al contenido principal
"Bam" Rodríguez superó con claridad al pugilista nacional
Noquearon al Pumita Martínez y el boxeo argentino se quedó sin campeones del mundo
El texano empezó a dominar a partir del tercer round después de un buen comienzo del argentino.
Daniel Guiñazú
23 de noviembre de 2025 - 1:54
El Pumita Martínez no tuvo resto para aaguantar a Bam Rodríguez
(Imagen TV)
