El mensaje de Cristina Kirchner a las mujeres reunidas en Corrientes

“Hoy no vivimos en un país libre”

El punto cúlmine del 38 EPM fue “la playa de Cristina” en la Costanera. Miles bramaron contra la proscripción de la líder del PJ.

Andrea de los Reyes
apoyo a Cristina en Encuentro Nac de Mujerers, Corrientes
