El exmandatario brasileño quedó detenido por intento de fuga

Bolsonaro habría querido asilarse

A la Corte Suprema le preocupa que el líder ultraderechista buscara entrar a la embajada de Argentina o incluso a la de EE.UU.

Darío Pignotti
La Policía brasileña detiene a Bolsonaro de manera preventiva El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro quedó detenido por intento de fuga. (Vinicius Santa Rosa/EFE)