Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El exmandatario brasileño quedó detenido por intento de fuga
Bolsonaro habría querido asilarse
A la Corte Suprema le preocupa que el líder ultraderechista buscara entrar a la embajada de Argentina o incluso a la de EE.UU.
Darío Pignotti
25 de noviembre de 2025 - 0:10
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La Policía brasileña detiene a Bolsonaro de manera preventiva
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro quedó detenido por intento de fuga.
(Vinicius Santa Rosa/EFE)