El torneo europeo retoma su curso luego de la fecha FIFA
Chelsea-Barcelona, lo mejor de la quinta fecha de la Champions
Enzo Fernández será titular en Stamford Bridge con la firme intención de que el equipo inglés haga respetar su localía.
24 de noviembre de 2025 - 20:46
Enzo Fernández festejando en la Premier.
(AFP/AFP)
