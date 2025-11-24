Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El torneo europeo retoma su curso luego de la fecha FIFA

Chelsea-Barcelona, lo mejor de la quinta fecha de la Champions

Enzo Fernández será titular en Stamford Bridge con la firme intención de que el equipo inglés haga respetar su localía.

Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez celebrates after scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Burnley and Chelsea at Turf Moor in Burnley, north-west England on November 22, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /
Enzo Fernández festejando en la Premier. (AFP/AFP)

Temas en esta nota: