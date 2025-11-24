Omitir para ir al contenido principal
El cantante y multiinstrumentista jamaiquino tenía 81 años
Murió Jimmy Cliff, un pionero del reggae
El artista amplió la popularidad del género con sus canciones y su actuación en la película “The Harder They Come”. Visitó la Argentina en tres oportunidades.
24 de noviembre de 2025 - 21:15
Jimmy Cliff
INDIO, CA - APRIL 13: Singer Jimmy Cliff performs onstage during day 1 of the 2012 Coachella Valley Music & Arts Festival at the Empire Polo Field on April 13, 2012 in Indio, California. Kevin Winter/Getty Images for Coachella/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(AFP -/Getty Images via AFP)