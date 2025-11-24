Omitir para ir al contenido principal
"Sombras a la continuidad democrática"
¿Qué impacto puede tener la designación de Presti en los juicios de lesa humanidad?
Organismos de derechos humanos y expertos cuestionaron la designación del jefe del Ejército al frente de la cartera de Defensa en reemplazo de Petri.
24 de noviembre de 2025 - 12:05
Con la designación de Presti en Defensa, los juicios por delitos de lesa humanidad podrían sufrir cambios.
Nunca Más