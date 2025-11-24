Omitir para ir al contenido principal
"Sombras a la continuidad democrática"

¿Qué impacto puede tener la designación de Presti en los juicios de lesa humanidad?

Organismos de derechos humanos y expertos cuestionaron la designación del jefe del Ejército al frente de la cartera de Defensa en reemplazo de Petri.

Con la designación de Presti en Defensa, los juicios por delitos de lesa humanidad podrían sufrir cambios.

