La Corte Suprema dejó firme la sentencia contra el expresidente de Brasil
Bolsonaro empieza a cumplir la pena de 27 años de cárcel por golpismo
El líder de ultraderecha permanecerá detenido en el complejo policial de Brasilia al que había sido transferido el sábado por “riesgo de fuga”, tras intentar romper su tobillera de monitoreo.
25 de noviembre de 2025 - 23:57
Jair Bolsonaro detrás de una puerta de vidrio en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia
(EFE/EFE)
