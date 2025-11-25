Omitir para ir al contenido principal
La Corte Suprema dejó firme la sentencia contra el expresidente de Brasil

Bolsonaro empieza a cumplir la pena de 27 años de cárcel por golpismo

El líder de ultraderecha permanecerá detenido en el complejo policial de Brasilia al que había sido transferido el sábado por “riesgo de fuga”, tras intentar romper su tobillera de monitoreo.

AME1973. BRASILIA (BRASIL), 23/11/2025.- Fotografía que muestra al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2-d) detrás de una puerta de vidrio este domingo, en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (Brasil). Bolsonaro explicó en una audiencia de control de detención, que, debido a la ingesta de ciertos medicamentos, entró en un estado de "paranoia" y "alucinaciones" que lo llevó a quemar con un soldador su tobillera electrónica porque creía que había un sistema de escucha. EFE/ Isaac Fontana
Jair Bolsonaro detrás de una puerta de vidrio en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (EFE/EFE)

