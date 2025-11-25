Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
Ojo Tormenta
Más movimiento y más austeridad
Fin de semana largo: alta ocupación hotelera y viajes cortos de último momento
Desde la Asociación de Hoteles explicaron cómo cambiaron los hábitos turísticos de los argentinos. “Las reservas con un mes de anticipación desaparecieron”, aseguraron.
25 de noviembre de 2025 - 20:19
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
fin de semana largo
hoteles
Costa Atlántica
Turismo
vacaciones