El viernes 28, nuevo encuentro del clásico programa anual

La Usina del Libro, otra vez en la universidad

El ciclo “La Edición” presenta a Proyecto Hybris Ediciones, una editorial platense independiente, con lecturas, conversación y un recorrido por su catálogo multilingüe.

7a BUE Hybris Ediciones fue fundada en 2019 por Norma Etcheverry y Angela Gentile. (Gentileza -)