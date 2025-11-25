Omitir para ir al contenido principal
El viernes 28, nuevo encuentro del clásico programa anual
La Usina del Libro, otra vez en la universidad
El ciclo “La Edición” presenta a Proyecto Hybris Ediciones, una editorial platense independiente, con lecturas, conversación y un recorrido por su catálogo multilingüe.
25 de noviembre de 2025 - 0:34
Hybris Ediciones fue fundada en 2019 por Norma Etcheverry y Angela Gentile.
(Gentileza -)