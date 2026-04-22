Petro confirma su intención de convocar una asamblea constituyente en Colombia

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Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Gustavo Petro Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) (AFP/AFP)

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