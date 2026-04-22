Petro confirma su intención de convocar una asamblea constituyente en Colombia

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22 de abril de 2026 - 10:42
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Gustavo Petro
Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
(AFP/AFP)
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