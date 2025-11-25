Omitir para ir al contenido principal
Tercer largometraje de Sofía Jallinsky y Juan Basovih Marinaro

“Los bobos”, premiada en el Festival de Cine de Gijón

En la 63° edición del encuentro, se llevó Mejor Película en la sección FICX Premiére de Noviembre.

"Los bobos" no tiene estreno argentino previsto por el momento.