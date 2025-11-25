Reparaciones históricas en el aniversario de un fallo clave
Este 25 de noviembre se cumplen veintidós años de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, un fallo que abrió un camino decisivo para pensar las reparaciones por la trata transatlántica desde una perspectiva material y no solo simbólica. En un país que aún discute los alcances de la justicia racial, es una fecha que permite volver sobre acuerdos básicos que conquistó la comunidad organizada a nivel regional.