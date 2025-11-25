Omitir para ir al contenido principal
Productores rematan chacras para sobrevivir

Un disparo al corazón de la bebida nacional: la yerba, al borde del oligopolio

Marcelo Hacklander, productor yerbatero y exintegrante del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), aseguró que hay un plan orquestado para que un puñado de empresas se quede con todo el sector.

Producto de la desregulación, el sector yerbatero se concentra cada vez en menos manos (Leandro Teysseire)

