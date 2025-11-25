Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
Productores rematan chacras para sobrevivir
Un disparo al corazón de la bebida nacional: la yerba, al borde del oligopolio
Marcelo Hacklander, productor yerbatero y exintegrante del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), aseguró que hay un plan orquestado para que un puñado de empresas se quede con todo el sector.
25 de noviembre de 2025 - 11:48
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Producto de la desregulación, el sector yerbatero se concentra cada vez en menos manos
(Leandro Teysseire)
Temas en esta nota:
Yerba Mate