El primer viaje del papa León XIV: visita Turquía y Líbano
El jefe de la Iglesia Católica llevará a ambos países un mensaje “de paz y de esperanza”
Elena Llorente
26 de noviembre de 2025 - 17:41
Papa León
El papa León XIV para su primer viaje eligió Medio Oriente.
(ALBERTO PIZZOLI/AFP)
Temas en esta nota:
Papa León XIV
Vaticano
El País
Pide que se giren fondos
Pullaro le marca la cancha al Gobierno y dice que no se reunirá con Santilli
Organizado por la Red Federal de Derechos Humanos
Un Encuentro para exigir la libertad de Cristina Kirchner
En el Senado de la Nación
“Broma de mal gusto o intereses espurios”: la comunidad armenia rechazó el acto negacionista de Villarruel junto a Turquía
Una maniobra contra las causas de lesa humanidad
La justicia investiga a un alto mando de la Armada por intentar destruir documentación
Economía
Caída en las ventas y apertura importadora
Las consecuencias del modelo Milei: Whirlpool cierra su fábrica en Pilar y despide a 300 trabajadores
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de noviembre de 2025
La contracara de un consumo popular que no repunta
El aumento de la luz impactó más en los sectores medios
Por
Mara Pedrazzoli
La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas
El dólar oficial apunta al techo
Sociedad
Cruce de datos y mano dura
La Ciudad aplicará una nueva sanción a quienes usen vehículos para cometer delitos
Claves para compras seguras
Black Friday Argentina 2025: cuándo es, los descuentos y consejos para no caer en estafas
Seis años y ocho meses de cárcel
Diego García, el ex mediocampista de Estudiantes, fue condenado por la violación a una jugadora de hockey
Quito y Colombres
Impactante choque y vuelco en Almagro
Deportes
Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River
De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo
Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida
Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad
Es por la causa por presunta administración fraudulenta
Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo
Opinión
River dejó de creer en River
Por
Daniel Guiñazú