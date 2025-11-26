Omitir para ir al contenido principal
Lanzó "The Libra Trust" para intentar esquivar a la justicia

$LIBRA: Hayden Davis y un fideicomiso muy flojo de papeles

La plataforma fue lanzada minutos antes de una audiencia a la que el empresario cripto estaba citado por la jueza de Nueuva York, y luego de varios movimientos sospechosos del botín de la estafa.

