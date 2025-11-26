Omitir para ir al contenido principal
Portada
Latinoamerica Piensa
Bolivia
Edmand Lara vs. Rodrigo Paz
Una alianza que duró poco: el vicepresidente de Bolivia dijo que ya no es parte del Gobierno
26 de noviembre de 2025 - 11:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Vicepresidente de Bolivia dice que ya no forma parte del Gobierno y critica a Rodrigo Paz
(Juan Carlos Torrejón/EFE)
Temas en esta nota:
Bolivia
El País
Roque Presti, un represor que murió impune
Los secuestros que reconoció ante la justicia el padre del futuro ministro de Defensa
Neocolonia… ¿o qué?
Por
Eduardo Dvorkin
Dijo que amenazaron a su exsecretario para que declarara en su contra
Cristina Kirchner cuestionó las irregularidades en la causa de los Cuadernos truchos
Llegaron los primeros Stryker 8X8
Las importaciones libertarias
Economía
La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas
El dólar oficial apunta al techo
La contracara de un consumo popular que no repunta
El aumento de la luz impactó más en los sectores medios
Por
Mara Pedrazzoli
Nuevo mecanismo para exportadores
Dolarizar saldos a favor
En las familias, la irregularidad en el repago trepó al 7,3%.
Balances bancarios afectados por la morosidad
Por
Juan Garriga
Sociedad
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 26 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de noviembre
Parque Patricios
Inauguran las obras de recuperación del Parque Uriburu
Ocho presos por el robo al Louvre
Nuevos detenidos
Deportes
Es por la causa por presunta administración fraudulenta
Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo
Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida
Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad
Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River
De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo
Opinión
River dejó de creer en River
Por
Daniel Guiñazú