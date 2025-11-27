Omitir para ir al contenido principal
“Lo tenían planificado y lo hicieron calladitos”
Crónica de una crisis anunciada: así se gestó el cierre de Whirlpool
Ayelen Monzon, representante gremial de la UOM en la fábrica, explicó por la 750 cómo es que en los días previos al anuncio ya se vivía un clima de tensión en las líneas de producción.
27 de noviembre de 2025 - 12:05
“Estamos pasando por un momento horrible", dijo una de las trabajadoras despedidas.
(Archivo -)
Despidos
El País
